Discarica abusiva del Gazzo, il degrado non si ferma. L’allarme dei cittadini: “I rifiuti si stanno allargando”

Genova. Sono passati poco più di due mesi ma, nonostante il caldo estivo, le piogge di settembre e l’ottombrata in corso, sulle alture di Sestri Ponente il tempo sembra essersi fermato. Stiamo parlando della discarica abusiva del monte Gazzo, sorta a inizio estate e cresciuta settimana dopo settimana grazie a nuovi “conferimenti”, nonostante le diverse segnalazioni dei residenti della zona.

E ora i residenti lanciano un nuovo allarme: le intemperie e i selvatici, infatti, stanno letteralmente sconquassando i sacchi neri contenente detriti edili (e forse amianto), sparpagliando in questo modo i rifiuti che di fatto si stanno allargando a tutto il sottobosco della zona.

