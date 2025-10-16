E’ morta la donna di 87 anni investita dal fratello che faceva retromarcia: aperta un’inchiesta

Genova. E’ morta ieri all’ospedale San Martino di Genova Itala Martini, la donna di 87 anni investita a Rossiglione lo scorso 26 settembre dal fratello che faceva retromarcia con l’auto.

Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi tanto che l’anziana era stata intubata e portata in ospedale in elicottero priva di conoscenza. Il fratello, che ha 80 anni, aveva detto sotto choc ai carabinieri della compagnia di Arenzano arrivati sul luogo del drammatico incidente, di non essersi accorto della presenza della sorella mentre faceva manovra.

