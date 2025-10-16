Ex Colonia Olivetti, Pd: “Qualcuno si assuma la responsabilità di questo flop”

“Doveva essere il fiore all’occhiello del rilancio turistico del litorale. Ricordiamo tutti il plastico esposto per mesi, durante la campagna elettorale, nell’atrio del Comune. Le ripetute inaugurazioni, gli autografi del Presidente Toti sulle pareti della ex colonia, le sfilate della Sindaca Ponzanelli e dell’Assessore Borrini. Si diceva che niente sarebbe stato più come prima. Oggi abbiamo capito il significato di quelle parole: tutto sarebbe andato ben peggio di prima”. Così in una nota il gruppo consiliare e la segreteria di Partito Democratico sarzanese, in merito alle sorti dell’ex Colonia Olivetti i cui lavori sono ormai fermi da lungo tempo. “Il complesso era stato acquistato nel 2021 dalla società Firenze Touring srl – si legge ancora – per poco più di 2 milioni di euro, un importo dimezzato rispetto al valore di acquisto. Da allora il lancio del resort è diventato un cavallo di battaglia del centrodestra locale, del totismo in particolare. Nel dicembre 2022 la Regione aveva perfino concesso ‘sulla fiducia’ il riconoscimento di albergo a cinque stelle per cinque anni. Riconoscimento che appare oggi strumentale, desolante e propagandistico. La realtà racconta di un cantiere smobilitato. Il Comune di Sarzana ha stipulato il 3 marzo 2023 poi una convenzione urbanistica con Firenze Touring srl per l’intervento edilizio relativo alla riqualificazione della ex Colonia. Con questo accordo, il privato otteneva lo scomputo di tutti gli oneri di urbanizzazione (oltre 400.000 euro) in cambio della realizzazione di sottoservizi (illuminazione pubblica, rete di raccolta delle acque meteoriche), la realizzazione di posti auto a raso, opere a verde e impianto di irrigazione, nonché l’arredo dell’area. Il tutto senza fissare alcun termine perentorio. Oggi sarà molto difficile pretendere dal privato l’esecuzione delle opere pubbliche che si era impegnato a portare a conclusione e in questo modo l’interesse pubblico rischia di essere compromesso due volte, prima con la svendita della ex colonia, poi con l’inadempimento degli obblighi previsti dalla convenzione urbanistica. Che fine farà il parco riservato a uso pubblico? E la prevista strada di accesso alla spiaggia? Non è sufficiente alzare gli occhi al cielo e dare la colpa al mercato. Non sarebbe stato più prudente incassare per tempo gli oneri di urbanizzazione e appaltare le opere necessarie, senza legarsi mani e piedi alle vicende del costruttore? Ci sono responsabilità politiche, perché questa vicenda è stata usata e trasformata da subito in un tema politico. Ad aprile la sindaca Ponzanelli aveva inutilmente provato a convincere i cittadini che le opere pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione – cioè pagate con soldi pubblici – sarebbero state concluse il prima possibile, con la consegna di trenta parcheggi (sui cinquanta parcheggi pubblici totali previsti) prima dell’estate. Parcheggi che non sono mai arrivati. Parcheggiate, invece, sono le speranze alimentate negli anni di un rilancio senza precedenti del litorale. Quelle speranze oggi si rivelano, nella migliore delle ipotesi, illusionismo”.

L’articolo Ex Colonia Olivetti, Pd: “Qualcuno si assuma la responsabilità di questo flop” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com