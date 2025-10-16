Il Municipio Bassa Valbisagno intitolerà una via o piazza alle “Vittime di Palestina”

Genova. Ieri il Consiglio municipale della Bassa Valbisagno ha approvato, su proposta di Avs e con il sostegno di tutta la maggioranza, una mozione che impegna l’amministrazione a esporre pubblicamente la bandiera della Palestina, a esporre pubblicamente la bandiera della pace e ad intitolare una via o una piazza alle “Vittime di Palestina”.

L’iniziativa si colloca sulla scia di altri Municipi che, durante le mobilitazioni cittadine delle scorse settimane, hanno già deliberato l’esposizione della bandiera palestinese: Centro Ovest, Medio Ponente e Centro Est. Ma la sala consiliare di piazza Manzoni risulta finora la prima a deliberare sull’intitolazione di una strada alle vittime del conflitto nella Striscia di Gaza.

