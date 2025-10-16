“Lo Spezzino paga il prezzo più alto. Ospedali in affanno e personale ridotto, il piano non risolve nulla”

“Siamo di fronte all’ennesima riforma spot che non affronta le vere cause della fuga dei pazienti liguri verso altre regioni. Il piano di Bucci e Nicolò per ridurre la mobilità sanitaria appare come un’operazione di facciata priva di una visione strategica. Viene sbandierato come rimedio alle fughe dei pazienti, ma ignora completamente i problemi di fondo che costringono tanti liguri – e tanti spezzini in particolare – a cercare cure altrove: liste d’attesa insostenibili, organici ridotti all’osso, ospedali pubblici in affanno e strutture promesse mai portate a termine”. E’ fortemente critica Carola Baruzzo, consigliera regionale del Pd e rappresentante d’opposizione del territorio spezzino a Genova: “Baruzzo punta il dito soprattutto sulla situazione nello Spezzino, uno dei territori più fragili sul fronte sanitario. “La provincia della Spezia sta pagando il prezzo più alto di queste carenze strutturali”, prosegue la consigliera. “Siamo tristemente ai vertici nazionali per pazienti costretti a emigrare altrove per curarsi, con un’emorragia di risorse e diritti che questo piano non fermerà. Ogni anno decine di milioni di euro escono dalla nostra ASL perché troppi cittadini spezzini, di fronte a reparti chiusi o senza personale e a tempi di attesa interminabili, devono rivolgersi a ospedali fuori provincia o in altre regioni. Questo accade perché sul nostro territorio mancano servizi essenziali e personale, e perché il nuovo ospedale del Felettino – promesso da decenni – è ancora un cantiere. Nel frattempo l’ospedale Sant’Andrea fatica a reggere da solo: reparti sovraccarichi, cronica carenza di medici e infermieri, e persino recenti episodi di allagamento al Pronto Soccorso testimoniano lo stato di abbandono. Ebbene, nulla di tutto ciò verrà risolto dal piano Bucci-Nicolò così com’è”.

Non manca una critica frontale al modello scelto dalla giunta regionale. “Invece di investire seriamente sul nostro sistema sanitario pubblico, questa maggioranza continua a puntare sempre di più sul privato. È un approccio inefficace e dannoso”, attacca Baruzzo. “Pensare di ridurre le fughe di pazienti semplicemente acquistando prestazioni dal privato significa di fatto ammettere la sconfitta del pubblico e abdicare al proprio ruolo. Di fronte a questa situazione, la consigliera Baruzzo indica la rotta alternativa da seguire per rafforzare davvero il Servizio Sanitario Regionale e tutelare il diritto alla salute dei cittadini. “La soluzione esiste, ma richiede volontà politica e investimenti concreti, non annunci. Occorre innanzitutto investire subito in nuovo personale medico, infermieristico e sociosanitario: senza medici e infermieri sufficienti, non c’è piano che tenga. Allo stesso tempo va potenziata la sanità territoriale: più risorse ai distretti, alle case della salute, ai servizi di prossimità e all’assistenza domiciliare, così da avvicinare le cure ai cittadini e alleggerire la pressione sugli ospedali. Infine, va garantita maggiore equità nell’accesso alle cure in tutta la regione: non è accettabile che la qualità e i tempi delle prestazioni dipendano dalla provincia di residenza. Ogni ligure – da Ventimiglia a Sarzana – ha diritto a trovare sotto casa un servizio sanitario pubblico efficiente e di qualità. È su questo che bisogna investire, non su misure tampone”, conclude la consigliera del Partito Democratico”.

