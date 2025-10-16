Meno auto in arsenale, parte il servizio navetta

A partire dal 15 ottobre 2025 e fino al 31 novembre sarà attivo un servizio navetta sperimentale all’interno dell’arsenale. “Questa importante novità rappresenta un concreto segnale di attenzione verso il personale, facilitando gli spostamenti quotidiani dei colleghi impegnati nelle diverse aree dell’infrastruttura e migliorando l’efficienza logistica complessiva”, sottolinea Siulm Marina nel ringraziare il Comando marittimo Nord e l’ammiraglio Biaggi.

“Il servizio di trasporto interno non solo offrirà supporto operativo e pratico a chi ogni giorno si muove per adempiere ai propri compiti, ma si inserisce anche in una più ampia visione di mobilità sostenibile, volta a ridurre l’impatto ambientale e a valorizzare un modello di lavoro moderno e funzionale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com