Musica e poesia in “Mutamenti” al centro anziani di Piazza Brin

Martedì 21 ottobre (ore 17.30) Giovanni Tabacchiera e Gian Luigi Ago, con la partecipazione straordinaria di Giulia Olga Billante, presenteranno al Centro Anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7 alla Spezia, “Mutamenti”, una performance di monologhi, poesia e musica. La legge di Lavoisier della conservazione della massa dice: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Ecco, “Mutamenti” prende spunto da questo noto postulato della fisica applicandolo alla faticosa esistenza umana.

Vero che l’uomo qualcosa crea, vero che soprattutto distrugge, ma preferibilmente tende a mutare per poter vivere (e a lungo). Nel suo spasmodico tentativo di conservarsi nel tempo e nello spazio stanno i suoi mutamenti, a volte pregevoli, altre volte meno. “Mutamenti” che spesso sconfinano in storie ironiche e surreali ove i protagonisti perdono le redini del proprio cambiamento, precipitando in un incubo senza fine, oppure segnando il cammino di un sogno, dai primordi alla nascita dell’uomo. O ancora “mutamenti” non solo di umore ma anche d’amore, che nella storia umana rappresenta uno dei sentimenti più vivi ma anche tra i più mutevoli.

