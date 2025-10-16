“Naturale Meraviglia”: visita guidata, laboratorio didattico e una speciale visione sulle Wunderkammer

In occasione degli ultimi giorni per visitare la mostra “Naturale Meraviglia. Tesori e opere d’arte dalle corti dei principi” del Museo Civico “Amedeo Lia” a cura di Andrea Marmori, fruibile fino al 26 ottobre, sono previsti per domenica 19 ottobre alle 11 una visita guidata e alle 16 un laboratorio didattico ispirato alle Wunderkammer.

Il laboratorio, dal titolo “Un tesoro da Wunderkammer”, prevede una visita alla mostra ispirata al mondo delle Wunderkammern e a seguito della scoperta dei tesori in esse custoditi e i pregiati materiali utilizzati dagli artisti, si creerà un prezioso scrigno degno di una Camera delle Meraviglie da portare a casa come ricordo.

Non solo, il Museo Lia e il Cinema Odeon, hanno previsto per lunedì 20 ottobre alle 17 una visione gratuita del docufilm sulla bellezza delle Wunderkammer dal titolo “Wunderkammer. Le stanze della meraviglia”. Le Wunderkamer, chiamate anche stanze delle meraviglie o stanze delle curiosità in francese, nascono nel sedicesimo secolo tra i sovrani ed eclettici collezionisti. Luoghi straordinari in tutto il mondo, dal Rinascimento, dal XVIII secolo, dall’epoca dell’Illuminismo, alcune collezioni diedero origine al concetto contemporaneo di museo portando a noi le prestigiose gallerie provenienti da grandiose ville e castelli. Stranezze eccentriche e di inestimabile valore esistono tuttora nelle collezioni private

