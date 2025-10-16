Pd: “Mobilità sanitaria e liste d’attesa, da giunta Bucci il solito spot”

“Per ridurre la mobilità sanitaria fuori regione e le liste d’attesa, dalla giunta Bucci arriva il solito spot senza un piano organico e strutturato di prevenzione e di revisione di un sistema in sofferenza. Un piano, mai condiviso o approfondito negli organi competenti, che apprendiamo da un comunicato stampa”. Si apre così una nota diffusa dal gruppo del Partito democratico in Regione Liguria dopo aver letto il piano operativo regionale presentato alla stampa.

“Ancora una volta questa giunta di destra – prosegue il gruppo Pd – punta su annunci con delle linee guida approssimative, senza alcun dettaglio su come saranno distribuite le risorse o su come saranno strutturati gli interventi. Più che affrontare il problema, si torna a rincorrere l’emergenza senza una strategia”.

Per i consiglieri Pd “non si vedono investimenti sulla sanità pubblica, perché al pubblico è soltanto chiesto di incrementare la produttività, non è previsto nessun riconoscimento del personale che opera nel pubblico e che tiene in piedi un fragile sistema sanitario. In pratica questa destra vuole che il personale della sanità pubblica faccia, ancora una volta, le nozze coi fichi secchi”.

