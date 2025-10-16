Provoca incidente e fugge, giovane donna rintracciata dalla polizia locale

Genova. Una giovane genovese è stata denunciata dalla polizia locale per fuga e omissione di soccorso dopo essersi allontanata dal luogo di un incidente che aveva provocato in via Siffredi.

L’incidente risale alla mattinata di martedì 14 ottobre. La donna era alla guida di un’auto che che percorreva via Siffredi in direzione levante. Arrivata all’incrocio tra piazza Savio e via Guido Rossa ha svoltato a destra, urtando uno scooter su cui viaggiava un uomo di 60 anni, che è caduto a terra. La donna però non si è fermata e ha lasciato l’uomo sull’asfalto. i

» leggi tutto su www.genova24.it