Savona, gastroenterologi e chirurghi a convegno in una due giorni di lavori all’ombra della Torretta

Savona. “Gastro Meeting”, apparato digerente, e tanto altro. Di questo si parlerà nel convegno alle porte che si svolgerà domani, venerdì 17 ottobre e sabato 18, nella sala congressi dell’Ordine dei Medici, in piazza Simone Weil.

Gastroenterologi, chirurgi, medici di Medicina Generale e Medicina Interna, impegnati in questa due giorni che servirà anche e, soprattutto, a fare il punto sui recenti progressi e sulle novità in materia. Un focus che comprenderà, ad ampio spettro, diverse tematiche con approfondimenti e innovazioni che riguardano la nostra salute.

