Scontro frontale in Via Bertone, un ferito lieve trasportato al Pronto soccorso

Incidente nel pomeriggio di oggi in Via Bertone, nel tratto compreso tra lo svincolo della Variante Aurelia e via Fontevivo. Intorno alle 17.30, due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Spezia, che hanno gestito la viabilità e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto, e i militi della Pubblica assistenza Croce gialla, che hanno soccorso gli occupanti delle vetture.

Uno dei conducenti, rimasto lievemente ferito, è stato trasportato al Pronto soccorso della Spezia in codice verde. Nessuna conseguenza grave, ma rallentamenti al traffico per circa un’ora.

