Si è spenta a Brescia Rossana Cerretti, insegnante del Liceo Copernico di origine spezzina

Cordoglio in questi giorni a Brescia per la prematura e improvvisa scomparsa della prof.ssa Rossana Cerretti, originaria della Spezia, mancata nei giorni scorsi. Apprezzata insegnante di Italiano, Latino e Storia al Liceo scientifico “Copernico”, era anche coordinatrice del laboratorio teatrale dell’istituto bresciano. Oggi pomeriggio l’ultimo saluto, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria.

