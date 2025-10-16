Sostenibilità ambientale, in Valbormida nasce la comunità energetica “Cers Mallare Ets”

Mallare. È stata costituita la “Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale di Mallare – Ente del Terzo Settore”, abbreviata “CERS MALLARE ETS”, della quale il Comune di Mallare è uno dei fondatori, con l’obiettivo di promuovere la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, favorendo al tempo stesso la sostenibilità ambientale ed il risparmio economico per cittadini, imprese ed enti locali.

La comunità energetica rappresenta un passo concreto verso la transizione ecologica: grazie alla condivisione dell’energia prodotta da impianti rinnovabili, i membri potranno beneficiare di agevolazioni economiche e contribuire a ridurre le emissioni di CO₂.

“Con la sua costituzione si è voluto inoltre dare un segnale forte: l’energia pulita e condivisa è una risorsa a disposizione di tutti. Questa iniziativa non è solo un progetto energetico, ma anche sociale: un modo per rafforzare i legami della comunità e costruire insieme un futuro più sostenibile – commenta il sindaco Flavio Astiggiano – La comunità energetica è aperta a cittadini, famiglie, attività produttive e associazioni che desiderino aderire e partecipare ai benefici della condivisione dell’energia”.

