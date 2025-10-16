Sp 11 a Tirolo, Sp 566 tra Montale e San Gottardo, ponte sul Rio Rocche: in arrivo oltre 600mila euro per interventi sulla viabilità provinciale

Regione Liguria ha dato il via libera al nuovo piano di interventi infrastrutturali a valere sui fondi della legge 145, con lo stanziamento di circa 3,2 milioni di euro – di cui circa 900mila diretti verso lo Spezzino – per interventi specifici sulla viabilità stradale (1.911.848,63 euro), per la realizzazione di parcheggi (758.247,54 euro) e per rispondere alle istanze da parte degli enti locali per l’acquisto di veicoli e mezzi operativi indispensabili per le manutenzioni delle strade secondarie. Toccate complessivamente 37 amministrazioni su tutto il territorio regionale. I progetti si inseriscono nella programmazione annuale di Regione Liguria (aggiornamento di elenco triennale 2025-2027) a sostegno di Comuni e Province.

“Prosegue da ormai una decina di anni il nostro impegno al fianco dei sindaci e delle Province nel percorso di ammodernamento e ripristino di infrastrutture che costituiscono l’ossatura della viabilità secondaria – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone -. Solo quest’anno come Regione abbiamo programmato interventi su strade comunali o provinciali per 28 milioni di euro, compresa questa ultima tranche. Si tratta di lavori fondamentali, anche e soprattutto per consentire la riapertura dei tratti attualmente interrotti. Queste risorse costituiscono un aiuto concreto anche per favorire la ‘resilienza’ del territorio che significa intervenire anche per aumentarne la sicurezza e favorirne lo sviluppo in tempo di pace, al di fuori degli stati di emergenza, in un’ottica di prevenzione rispetto a eventi meteo di forte intensità, sempre più frequenti. Questa nuova tranche di fondi dimostra da un lato il continuo e proficuo dialogo con gli enti territoriali per costruire insieme le priorità su cui intervenire con la destinazione delle risorse e, dall’altro, l’attenzione verso situazioni puntuali di fragilità, soprattutto nell’entroterra”.

