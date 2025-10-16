COMMENTA
Politica

“Spezia capitale dell’ecologia? Rischia semmai di diventare capitale del greenwashing…”

Il panorama dalla Litoranea

Dal 27 al 30 ottobre La Spezia diventa capitale mondiale dell’ecologia. Con questa dichiarazione trionfale, il sindaco Peracchini ha annunciato i quattro giorni di forum internazionale che si terranno in città. Peccato che, a leggere il programma, di La Spezia non si trovi quasi traccia. E il tanto sbandierato dialogo con cittadini e associazioni si riduca a una manciata di minuti in coda a qualche prolusione: giusto il tempo di porre una domanda e sentirsi dire che ne parleremo in un altro tavolo. La realtà, purtroppo, è molto meno scintillante dei comunicati stampa”. Lo affermano in una nota stampa Europa Verde – Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra La Spezia, commentando l’annuncio del forum sull’ambiente in programma nei prossimi giorni alla Spezia.

“La Spezia è una città che vive ancora accanto a aree fortemente inquinate (Pitelli, Campo in ferro, area Ip), con impianti che oggi non verrebbero nemmeno autorizzati — come il rigassificatore di Panigaglia — e con un’aria che continua a essere pesantemente condizionata dai fumi portuali e dalle emissioni industriali. Si parla di riconversione dell’area Enel, ma di progetti concreti non c’è ancora traccia. Si parla di bonifica dell’area Ip, ma i lavori sono ancora lontani dalla conclusione. Si parla di raccolta differenziata virtuosa, ma basta guardare dentro (o intorno) ai cassonetti per rendersi conto che i numeri non coincidono con la realtà.
E mentre il sindaco cita classifiche ambientali vecchie di due anni, le proiezioni più recenti raccontano tutt’altro: una città in affanno sul fronte della sostenibilità, con una pianificazione urbanistica ferma al palo e una qualità dell’aria tutt’altro che “ottima”.
Insomma, più che una “capitale mondiale dell’ecologia”, La Spezia rischia di diventare la capitale del greenwashing: tanta vernice verde, ma sotto sempre la stessa vecchia realtà. Come Europa Verde, Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra, crediamo che la transizione ecologica non si faccia con gli slogan, ma con scelte concrete, trasparenti e partecipate. Non servono fiabe per convincere i cittadini: serve una politica che guardi in faccia i problemi e cominci, finalmente, a risolverli”, conclude la nota stampa.

