“Spezia capitale dell’ecologia? Rischia semmai di diventare capitale del greenwashing…”

“Dal 27 al 30 ottobre La Spezia diventa capitale mondiale dell’ecologia. Con questa dichiarazione trionfale, il sindaco Peracchini ha annunciato i quattro giorni di forum internazionale che si terranno in città. Peccato che, a leggere il programma, di La Spezia non si trovi quasi traccia. E il tanto sbandierato dialogo con cittadini e associazioni si riduca a una manciata di minuti in coda a qualche prolusione: giusto il tempo di porre una domanda e sentirsi dire che ne parleremo in un altro tavolo. La realtà, purtroppo, è molto meno scintillante dei comunicati stampa”. Lo affermano in una nota stampa Europa Verde – Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra La Spezia, commentando l’annuncio del forum sull’ambiente in programma nei prossimi giorni alla Spezia.

“La Spezia è una città che vive ancora accanto a aree fortemente inquinate (Pitelli, Campo in ferro, area Ip), con impianti che oggi non verrebbero nemmeno autorizzati — come il rigassificatore di Panigaglia — e con un’aria che continua a essere pesantemente condizionata dai fumi portuali e dalle emissioni industriali. Si parla di riconversione dell’area Enel, ma di progetti concreti non c’è ancora traccia. Si parla di bonifica dell’area Ip, ma i lavori sono ancora lontani dalla conclusione. Si parla di raccolta differenziata virtuosa, ma basta guardare dentro (o intorno) ai cassonetti per rendersi conto che i numeri non coincidono con la realtà.

E mentre il sindaco cita classifiche ambientali vecchie di due anni, le proiezioni più recenti raccontano tutt’altro: una città in affanno sul fronte della sostenibilità, con una pianificazione urbanistica ferma al palo e una qualità dell’aria tutt’altro che “ottima”.

Insomma, più che una “capitale mondiale dell’ecologia”, La Spezia rischia di diventare la capitale del greenwashing: tanta vernice verde, ma sotto sempre la stessa vecchia realtà. Come Europa Verde, Sinistra Italiana e Alleanza Verdi e Sinistra, crediamo che la transizione ecologica non si faccia con gli slogan, ma con scelte concrete, trasparenti e partecipate. Non servono fiabe per convincere i cittadini: serve una politica che guardi in faccia i problemi e cominci, finalmente, a risolverli”, conclude la nota stampa.

