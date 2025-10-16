Zona Obi, Montefiori “Eseguiti interventi parziali, ora si affrontino gli ultimi problemi”

Il consigliere comunale del Pd Andrea Montefiori ha presentato negli scorsi giorni un’interrogazione all’amministrazione comunale evidenziando varie problematiche sorte dopo le recenti modifiche viabilistiche nella zona intorno al punto vendita Obi nel quartiere della Pianta.

L’interrogazione, esposta il 22 settembre, cercava di porre l’attenzione sulle condizioni non ottimali in cui verteva la zona, concentrandosi soprattutto sulla noncuranza delle nuove zone verdi come le aiuole e le rotonde con la responsabilità della situazione ancora non chiara se di Obi o del Comune, l’assenza di percorsi pedonali sicuri tra Via Maralunga, Via Privata Cieli e Via Ketty La Rocca con l’incrocio tra queste ultime due vie completamente da risagomare a causa dell’impossibilità di svoltare in Via Carducci senza invadere la corsia opposta e il posizionamento di un dissuasore nel rettilineo di Via Privata Cieli vista l’elevata velocità spesso percorsa in quel tratto.

