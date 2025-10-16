Zonta Club Albenga-Alassio: grande partecipazione al secondo incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Albenga. Ieri, presso l’Auditorium San Carlo di Albenga, si è svolto il secondo appuntamento del ciclo di incontri organizzati dallo Zonta Club Alassio-Albenga in occasione del mese della prevenzione del tumore alla mammella. Un percorso di quattro tappe itineranti dedicato alla prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno, con l’obiettivo di sensibilizzare, informare e offrire strumenti concreti di conoscenza su una tematica tanto delicata quanto fondamentale per la salute delle donne.

Dallo Zonta Club Alassio-Albenga affermano: “Un sentito grazie all’amministrazione comunale di Albenga, rappresentata dal sindaco Riccardo Tomatis, che ha portato i saluti istituzionali, accompagnato dalla vice sindaca Silvia Pelosi. La relatrice, Cinzia Naso, ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con un intervento chiaro, coinvolgente e di grande valore scientifico. Ha illustrato con efficacia l’importanza e la professionalità delle Breast Unit, spiegando il percorso diagnostico e terapeutico e sottolineando i vantaggi di un approccio multidisciplinare nelle cure oncologiche. Il suo intervento e la sua sensibilità sono stati molto apprezzati da tutti i presenti”.

