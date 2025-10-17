Ad Albenga un presidio permanente pro-Gaza: il 17 ottobre un corteo organizzato

Albenga. Un “presidio permanente in solidarietà con i territori militarizzati del Medio Oriente, dalla Cisgiordania alla Striscia di Gaza”. E’ quello nato ad Albenga dall’unione spontanea di tre realtà del territorio ingauno “con valori comuni e visioni condivise” e cioè Non Una di Meno Albenga, Sinistra Ingauna e Collettivo Studentesco Ingauno.

“A seguito della partecipazione coordinata dei gruppi a manifestazioni di respiro nazionale, è emersa spontaneamente la volontà di far sentire una voce forte anche in provincia: ‘Stop al genocidio’. L’iniziativa prosegue: tutti i giorni, a partire dal 3 ottobre, dalle 18 alle 20 circa, un gruppo di persone eterogeneo, autogestito tramite una chat aperta a chi desidera aderire e in continuo allargamento, si organizza per presenziare in piazza IV Novembre, nel centro storico cittadino. Persone di varia età, formazione e origine si riuniscono con bandiere, cartelli, voci e corpi per dimostrare vicinanza alla causa anche ora, a seguito degli ultimi mutamenti avvenuti nelle condizioni politiche dell’area”.

