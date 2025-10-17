Albenga: firmata la convenzione per la “Casa dei Papà”

Albenga. È stata firmata oggi la convenzione tra Comune di Albenga, Arte (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) e l’Associazione Papà Separati Liguria APS per la realizzazione del progetto “Casa dei Papà”, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno ai padri separati che si trovano in momentanea difficoltà economica e abitativa, favorendo al tempo stesso il mantenimento del rapporto con i propri figli.

Il progetto, promosso dall’Associazione Papà Separati Liguria APS, si inserisce in un percorso di welfare di comunità volto a ridare dignità e sostegno a chi, a seguito di una separazione, deve riorganizzare la propria vita personale e familiare. L’obiettivo è quello di fornire accoglienza temporanea, per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile in casi particolari, e accompagnare i beneficiari in un percorso di recupero dell’autonomia e della serenità relazionale.

» leggi tutto su www.ivg.it