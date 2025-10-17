Ambiente, Comune di Genova e Plasti Free Onlus insieme per una città sostenibile

Genova. Un’alleanza strategica per una Genova più pulita, consapevole e sostenibile. È questo lo spirito dell’intesa siglata tra il Comune di Genova e Plastic Free ODV Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica, con oltre 1.200 referenti e 250.000 volontari attivi in tutta Italia. Obiettivo: promuovere azioni concrete di sensibilizzazione, riduzione della plastica monouso ed educazione ambientale attraverso campagne di comunicazione mirate, eventi pubblici, iniziative nelle scuole e collaborazioni con associazioni e cittadini, diffuse su tutto il territorio comunale.

A Palazzo Tursi, si è svolto l’incontro tra l’assessora all’Ambiente Silvia Pericu e i referenti Plastic Free Valentina Garofalo e Simone Italiano, sancendo la fattiva collaborazione tra l’Amministrazione e la onlus.

