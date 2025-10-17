Anziana sfrattata a Borghetto lancia un appello: “Ho 82 anni e non trovo una casa”

Borghetto Santo Spirito. Essere sfrattata di casa ormai anziana, pur avendo sempre pagato l’affitto, e rischiare di trovarsi senza un tetto sopra la testa a 82 anni. E’ quanto sta accadendo a Lucia Opalio, residente a Borghetto: la donna sta per essere sfrattata dall’alloggio in cui vive da anni e, nonostante le ricerche e i tentativi di ottenere un aiuto, non è riuscita finora a trovare una nuova casa in affitto.

Lucia, spiegano i vicini che hanno segnalato la sua situazione, non è morosa e ha sempre pagato regolarmente l’affitto. L’anziana è stata sfrattata di casa perché l’immobile, in passato di sua proprietà, oggi appartiene a un nuovo proprietario. E a nulla è valsa l’offerta di Lucia di alzare l’affitto di altri 150 euro al mese pur di rimanere nella “sua” casa ed evitare di affrontare, alla sua età, un cambio di vita tanto importante.

» leggi tutto su www.ivg.it