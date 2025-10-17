COMMENTA
Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Genova. Salis: “Atto vile e intollerabile”

Sigfrido Ranucci

Genova. Dopo la diffusione della notizia di un attentato portato al giornalista di inchiesta di Report Sigfrido Ranucci, le cui macchine sono esplose nella notte, si moltiplicano in queste ore i messaggi di solidarietà

“L’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari, è un atto vile e intollerabile – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis – Un gesto criminale che colpisce al cuore i valori della nostra Repubblica e che riporta alla mente pagine oscure della nostra storia che abbiamo il dovere di non dimenticare e di non permettere che si ripetano mai più”.

