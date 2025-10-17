Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, la solidarietà di Genova. Salis: “Atto vile e intollerabile”

Genova. Dopo la diffusione della notizia di un attentato portato al giornalista di inchiesta di Report Sigfrido Ranucci, le cui macchine sono esplose nella notte, si moltiplicano in queste ore i messaggi di solidarietà

“L’attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, che ha messo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella dei suoi familiari, è un atto vile e intollerabile – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis – Un gesto criminale che colpisce al cuore i valori della nostra Repubblica e che riporta alla mente pagine oscure della nostra storia che abbiamo il dovere di non dimenticare e di non permettere che si ripetano mai più”.

» leggi tutto su www.genova24.it