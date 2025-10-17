Calcio/ Entella show a Chiavari, la Sampdoria cade 3-1 nel derby

L’Entella si prende il derby e regala ai tifosi una serata indimenticabile. A Chiavari finisce 3-1 contro la Sampdoria, con una prestazione autoritaria che non lascia spazio a repliche. Per i blucerchiati, il gol di Coda è solo una fiammata in una gara dominata dai biancazzurri.

Mister Chiappella sceglie il 3-5-2 con Colombi in porta, Parodi, Tiritiello e Marconi in difesa. Sulle corsie Mezzoni e Franzoni, mentre in mezzo al campo agiscono Nichetti, Karic e Di Mario. Davanti la coppia Fumagalli-Debenedetti. Donati risponde con Ghidotti tra i pali e il trio arretrato Riccio, Hadzikadunic, Giordano. A centrocampo Depaoli, Abildgaard, Bellemo e Venuti; davanti Henderson e Cherubini alle spalle di Coda, con Pafundi out per infortunio.

