Calcio, super Debenedetti contro la Samp: suo il primo gol della storica vittoria dell’Entella

Chiavari. Serata indimenticabile per l’Entella che batte 3-1 la Sampdoria alla prima dell’inedito derby ligure. E nella storia di questa partita ci entra di diritto anche il finalese Alessandro Debenedetti, autore del gol che ha sbloccato la partita: smarcamento su calcio piazzato, elevazione e colpo di testa da manuale che non lasciano scampo a Ghidotti.

Grande esultanza dell’attaccante classe 2003 abbracciato dai suoi compagni e applaudito dal pubblico biancoceleste del “Sannazzari”, che gli ha tributato una bella ovazione al momento della sua uscita dal campo.

