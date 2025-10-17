Calcio/ Verso il Derby, Chiappella e Donati cercano conferme

L’attesa per il derby al Comunale tra Virtus Entella e Sampdoria è ormai finita. Alle 20.30 le due squadre si affronteranno per la prima volta in una sfida ufficiale che promette equilibrio e intensità. In panchina, due tecnici esordienti nella categoria: Chiappella, alla guida dei biancazzurri, e Donati in quella dei blucerchiati.

L’Entella, che precede la Samp in classifica con 6 punti contro 5, cerca il successo davanti al proprio pubblico per dare continuità e cancellare qualche passo falso in trasferta. La Sampdoria, reduce dal successo contro il Pescara, vuole confermare i progressi mostrati nell’ultimo turno.

