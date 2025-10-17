Calcio/ Verso il Derby, la Gradinata Sud Chiavari: “A testa alta senza paura”

“Oggi giochiamo una delle partite piu importanti della nostra storia Una partita che vede noi, una piccola cittadina del levante di 27 mila abitanti , contro una squadra di Genova, la Superba, il nostro Capoluogo”: così sui social la Gradinata Sud Chiavari.

“Orgogliosi della nostra piccola Storia, di ogni sacrificio fatto dalle generazioni passate, da chi c’era in Eccellenza , in Serie D, in campi impronunciabili senza settore ospiti, di chi negli ultimi 10 anni ha girato in lungo e in largo l’Italia rappresentando tutti, di chi partecipa alla riunioni settimanali ed è parte attiva nella nostra sede ormai aperta da 10 anni . Chiediamo ad ogni Chiavarese, ad ogni cuore biancoceleste di venire allo stadio con i colori della nostra squadra (maglia, sciarpa, bandiera) e di stringersi a sostegno della squadra più forte che mai”.

» leggi tutto su www.levantenews.it