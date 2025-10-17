Canottaggio/ Open Day Canottieri Argus, invito a frequentare i corsi

Una barca, quattro remi e la voglia di mettersi in gioco. È questo lo spirito con cui la Canottieri Argus di Santa Margherita Ligure invita bambini e famiglie a partecipare sabato 18 ottobre al suo Open Day, una mattinata gratuita di prove in acqua e visite guidate nella sede storica al porto.

Non serve esperienza, non serve attrezzatura: basta la curiosità di provare qualcosa di autentico, in un ambiente controllato e sicuro. Gli istruttori federali e gli atleti del sodalizio saranno presenti per accompagnare i partecipanti passo dopo passo, garantendo massima sicurezza e assistenza durante ogni prova.

» leggi tutto su www.levantenews.it