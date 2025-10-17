Chiavari: solidarietà a Sigfrido Ranucci; ordine del giorno in Consiglio

Da Grillo Davide, Corticelli Alberto, Calcagno Alessandro, Cesaretti David

Impegno Comune e Vola Chiavari esprimono la loro piena solidarietà a Sigfrido Ranucci, vittima di un vile attentato che ha profondamente colpito e indignato la cittadinanza e tutto il mondo civico.

Si tratta di un episodio grave e preoccupante, che rappresenta un attacco non solo a un giornalista, ma a chiunque, con coraggio, difenda la libertà e il diritto all’informazione.

Per questo motivo, presenteremo un ordine del giorno in Consiglio comunale, affinché l’intero consesso cittadino esprima una condanna unanime e ferma contro ogni tentativo di imbavagliare l’informazione pubblica, riaffermando il valore imprescindibile della libertà di stampa e della trasparenza democratica.

