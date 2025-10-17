Conservatorio, per Giacomo Giardi diploma accademico di II livello in piano jazz con il massimo dei voti e la menzione

Emozioni palpabili al Conservatorio “G. Puccini” della Spezia dove, davanti ad un numeroso pubblico di amici e intenditori, Giacomo Ciardi ha conseguito, dopo un pregevole concerto, il diploma accademico di 2° livello in pianoforte jazz con il massimo dei voti – 110 e lode – e la menzione, che mai nessun allievo aveva ottenuto. Ad accompagnarlo nell’esecuzione, due cari amici musicisti: Gabriele Guidi alla batteria e Leonardo Bocchia al contrabasso. Della commissione facevano parte i maestri Michela Lombardi, Ferruccio Spinetti, Walter Poli e Marco Tindiglia.

Un traguardo di prestigio per il giovane pianista spezzino, iscrittosi al Conservatorio diretto da Giuseppe Bruno già quattordicenne, al corso pre accademico, frequentando contemporaneamente il liceo linguistico.

Sotto la sapiente guida del maestro Piero Gaddi, Ciardi ha intrapreso un percorso di studi caratterizzato dalla ricerca di soluzioni compositive stimolanti tra semplicità e imprevedibilità e dal gusto personale per la tradizione della musica jazz. Soddisfazione per papà Andrea, docente al liceo Costa, mamma Renata e il fratello Gabriele.

Ora Giacomo si alternerà tra concerti dal vivo nei locali e registrazioni compositive da inviare alle case musicali.

