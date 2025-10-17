“Contro la guerra e la pace dell’imperialismo”: sabato 18 ottobre il corteo internazionalista

Genova. Dopo settimane di manifestazioni a sostegno di Gaza e della Flotilla, la pace – probabilmente solo una tregua fragile – firmata da Isreaele e Hamas in Egitto, non si fermano le mobilitazioni a Genova. Domani a scendere in piazza saranno i circoli di Lotta comunista con un corteo internazionalistache da piazza Caricamento arriverà in piazza De Ferrari.

Nessun disagio al traffico quindi, ma la volontà da parte dei militanti di ricordare che in ogni guerra a pagare il costo più alto sono sempre i più deboli, cioè i lavoratori e i proletari.

