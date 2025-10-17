“Cosa è stato il 25 ottobre 2011 – 14 anni dopo”, mostra al centro sociale di Corea: “Un’occasione per riflettere sulla situazione attuale del fiume Magra”

“Cosa è stato il 25 ottobre 2011 – 14 anni dopo”: questo il titolo della mostra fotogrfica che il Comitato di quartiere di Piano di Vezzano II, con il patrocinio del Comune di Vezzano Ligure, organizza a 14 anni dall’alluvione che colpì duramente il territorio spezzino e quello della Lunigiana; una mostra fotografica pensate “per riportare l’attenzione su una realtà ancora oggi fragile e dimenticata”, si osserva in una nota di presentazione dell’iniziativa, che si terrà al centro sociale di Corea.

“La mostra si propone come un’occasione per riflettere sulla situazione attuale del fiume Magra – si legge ancora -, un’area in bilico tra promesse di messa in sicurezza mai pienamente mantenute e un evidente processo di abbandono. Le immagini in esposizione raccontano non solo i danni materiali causati dall’alluvione, ma anche le conseguenze sociali, ambientali e politiche di un evento che ha segnato profondamente il territorio e i suoi abitanti. Attraverso testimonianze visive, una visita guidata sul campo e momenti di confronto pubblico, l’iniziativa vuole dare voce a una parte di territorio spesso ignorata, stimolando una riflessione più ampia sul rischio idrogeologico, sulla responsabilità collettiva e sull’urgenza di restituire centralità a luoghi che rischiano di essere definitivamente cancellati dal paesaggio e dalla memoria”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com