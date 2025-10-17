Da lunedì al via le vaccinazioni gratuite contro l’influenza: come prenotare

Partiranno lunedì 20 ottobre le vaccinazioni in Liguria contro l’influenza: la campagna 2025-2026 sarà affiancata dall’attività di comunicazione che coinvolge i canali social di Regione Liguria e delle Asl e dalla diffusione di spot, affissioni e pagine informative sui mezzi di comunicazione della Liguria. Per la prima volta il vaccino quest’anno è gratuito per tutte le fasce d’età, ed è stata attivata una task force per garantire un efficace coordinamento della campagna vaccinale in termini di approvvigionamento, logistica, disponibilità dei vaccini, informazione e per gestire le problematiche cliniche legate all’infezione. Il vaccino contro l’influenza sarà offerto in prima istanza (fino al 20 novembre) agli over 60, ai fragili e alle persone per le quali è sensibilmente raccomandato come da circolare ministeriale.

È inoltre possibile effettuare contestualmente la vaccinazione contro l’influenza e quella contro il Covid.

“L’obiettivo della campagna antinfluenzale – spiega Massimo Nicolò assessore alla Sanità di Regione Liguria – è raggiungere il numero più ampio di persone, in particolare gli anziani e fragili che sono più a rischio per le complicanze legate al virus. Dobbiamo tutti comprendere l’importanza del vaccino e metterci in sicurezza. Avere una ampia adesione ci consentirà non solo di tutelare la salute dei cittadini, ma anche di evitare il sovraffollamento dei pronto soccorso nel periodo di maggior diffusione del virus. Per questa ragione abbiamo voluto rendere gratuito per tutti il vaccino. Inoltre, in collaborazione con le ASL, abbiamo ampliato l’offerta dei punti vaccinali. Abbiamo avviato inoltre una campagna informativa capillare e stretto accordi con farmacie, medici di medicina generale e pediatri che sono in campo attivamente per garantire prenotazioni e vaccinazioni”.

