“Festa d’Autunno” a Calizzano, castagnata a Rialto, ma anche teatro e cultura: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. Buon cibo, musica, cultura e spettacoli. Anche in questo weekend ci sono tutti gli ingredienti per passare ore di divertimento e relax nella provincia savonese grazie ai tantissimi eventi in programma a cominciare dalla Festa D’Autunno a Calizzano, ma anche alla Castagnata di Rialto. Ad Albenga su il sipario del teatro Ambra che ospita Trafficanti di Sogni, mentre all’antico Teatro Sacco di Savona sono in programma due giorni di spettacolo per “Non smetterò di cantare il mare”. Per gli amanti delle caldarroste appuntamenti anche a Dego, Loano e al canile di Legino. Infine per chi vuole dedicarsi ad una giornata di shopping c’è il Mercato Riviera delle Palme che fa tappa a Cogoleto. Ma ora entriamo nel dettaglio degli eventi da non perdere nel weekend.

A CALIZZANO TORNA LA “FESTA D’AUTUNNO”

» leggi tutto su www.ivg.it