Il Pd attacca l’amministrazione sul degrado ambientale e sulla perdita di visione strategica: “L’ecologia non si celebra, si pratica”: l’opposizione

“È stata da poco annunciata la rassegna internazionale che avrà luogo nella nostra città a fine ottobre, un evento di rilievo internazionale, che però stride con la realtà quotidiana di una città ancora segnata da gravi ferite ambientali, taciute oggi più che mai. Ben vengano le giornate dedicate all’ecologia ma l’ecologia non si celebra, si pratica, possibilmente nei luoghi della democrazia e in dialogo con cittadini e territorio. Troppe volte, invece, alla prova dei fatti la nostra Amministrazione ha rinunciato al proprio ruolo di regia strategica e di tutela dei cittadini e delle cittadine. Il caso più eclatante è quello dell’area di Vallegrande, in cui la partita per la riconversione ha visto una totale fuoriuscita dal campo dell’amministrazione e del nostro sindaco, che al netto di qualche visita con il caschetto giallo ancora non ha fornito e non sta fornendo risposte in merito, malgrado l’evidente strategicità per il territorio.

C’è poi il tema del consumo di suolo, che resta elevato: La Spezia è tra i comuni liguri con la maggiore quota di territorio urbanizzato, un dato che riduce la qualità ambientale e accresce la fragilità del territorio. Il dato della raccolta differenziata, salito all’80%, è positivo ma non basta: resta il nodo della qualità del riciclo. E mentre il trasporto pubblico è in crisi, con mezzi vecchi e servizi irregolari, si continua a parlare di sostenibilità come se fosse un brand, anziché una concreta necessità, restituendo per altro un’immagine totalmente avulsa dalla realtà.

Per quanto riguarda l’accordo Blue Flag per la riduzione dell’impatto dei fumi delle navi da crociera, per altro già superato dal maggio scorso dalla normativa Seca, è bene sottolineare non soltanto che non si è trattato di un’iniziativa dell’amministrazione Peracchini, che è andata a rimorchio dei promotori, ma anche che tale accordo – per essere realmente attuato – necessita di una politica stringente di controlli e vigilanza.

Persino i numeri smentiscono la propaganda: La Spezia, sesta nel 2023 nella classifica di Ecosistema Urbano, nel 2024 è scesa al ventiduesimo posto.

Ben venga dunque un convegno dedicato all’ecologia, la nostra città ne ha davvero bisogno, con un obiettivo però che non sia soltanto quello di raccontare la sostenibilità, ma di costruirla per davvero”.

Gruppo consiliare Pd – Renata Angelinelli responsabile ambiente Pd provinciale

