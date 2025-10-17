COMMENTA
CONDIVIDI

Lavagna accoglie gli scrittori: “Può diventare un posto del cuore”

Lavagna accoglie gli scrittori: “Può diventare un posto del cuore”

Generico ottobre 2025

Ha preso il via la prima edizione di Scrittori alla Lavagna, la Book Commission che fa parte del progetto Lavagna città che legge e che vede nel weekend tra il 17 e il 19 ottobre la presenza di scrittori, fumettisti e cineasti tra le strade della città, con l’obiettivo di farla diventare fonte di ispirazione come set per libri, film e più in generale racconti. I partecipanti sono stati accolti nella mattinata di venerdì 17 ottobre dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo Elisa Covacci, dall’Assessore alla Cultura Chiara Oneto e dall’ideatore del progetto Mauro Boccaccio.

Grande entusiasmo è trasparito durante la cerimonia di apertura da parte dei partecipanti: “Trovo che sia una bella idea perché i territori rappresentano la formazione delle persone e, nel mio lavoro, dei personaggi” ha spiegato la giornalista e scrittrice Silvia Volpi. L’obiettivo è quello di trasmettere l’anima di Lavagna sia tramite sia le visite guidate sia lasciando tempo e spazio ai partecipanti per visitare gli scorci in maniera libera e autonoma: “I luoghi che vengono raccontati nei romanzi che noi leggiamo sono posti del cuore – ha raccontato la scrittrice genovese Laura Pace – e diventano tali quando ci raccontano storie”. Non solo scrittori, a questa prima edizione della book commission è presente anche la fumettista Simona Binni: “Non è così scontato, per la mia categoria, essere invitata a iniziative in mezzo a scrittori e sono molto contenta che ci sia stata questa apertura”. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti: Beba Marsano, Valeria Corciolani, Bruno Morchio, Daniele Grillo, Arianna Destito Maffeo, Silvia Volpi, Paola Servente, Paolo Ciampi, Simona Binni, Fulvio Damele, Laura Pace, Lie Corà e Elio Esposito.

» leggi tutto su www.levantenews.it