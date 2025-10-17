Lavagna accoglie gli scrittori: “Può diventare un posto del cuore”

Ha preso il via la prima edizione di Scrittori alla Lavagna, la Book Commission che fa parte del progetto Lavagna città che legge e che vede nel weekend tra il 17 e il 19 ottobre la presenza di scrittori, fumettisti e cineasti tra le strade della città, con l’obiettivo di farla diventare fonte di ispirazione come set per libri, film e più in generale racconti. I partecipanti sono stati accolti nella mattinata di venerdì 17 ottobre dal Vice Sindaco e Assessore al Turismo Elisa Covacci, dall’Assessore alla Cultura Chiara Oneto e dall’ideatore del progetto Mauro Boccaccio.

Grande entusiasmo è trasparito durante la cerimonia di apertura da parte dei partecipanti: “Trovo che sia una bella idea perché i territori rappresentano la formazione delle persone e, nel mio lavoro, dei personaggi” ha spiegato la giornalista e scrittrice Silvia Volpi. L’obiettivo è quello di trasmettere l’anima di Lavagna sia tramite sia le visite guidate sia lasciando tempo e spazio ai partecipanti per visitare gli scorci in maniera libera e autonoma: “I luoghi che vengono raccontati nei romanzi che noi leggiamo sono posti del cuore – ha raccontato la scrittrice genovese Laura Pace – e diventano tali quando ci raccontano storie”. Non solo scrittori, a questa prima edizione della book commission è presente anche la fumettista Simona Binni: “Non è così scontato, per la mia categoria, essere invitata a iniziative in mezzo a scrittori e sono molto contenta che ci sia stata questa apertura”. Di seguito l’elenco completo dei partecipanti: Beba Marsano, Valeria Corciolani, Bruno Morchio, Daniele Grillo, Arianna Destito Maffeo, Silvia Volpi, Paola Servente, Paolo Ciampi, Simona Binni, Fulvio Damele, Laura Pace, Lie Corà e Elio Esposito.

» leggi tutto su www.levantenews.it