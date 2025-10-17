L’Entella festeggia una storica vittoria, Gozzi: “Partita mai in discussione, la Sampdoria non ha mai reagito”

Chiavari. “Ci auguravamo che fosse una festa di calcio e direi che le cose sono andate proprio così. C’è stata una pacifica invasione di tifosi sampdoriani che, già dal pomeriggio, hanno riempito Chiavari e contribuito alla riuscita di una serata splendida, che l’Entella ha meritatamente vinto“. Inizia così il commento post Entella-Sampdoria del presidente biancoceleste Antonio Gozzi, ad un altro bel capitolo della sua lunga presidenza: la prima vittoria contro i blucerchiati.

“Abbiamo avuto più voglia di giocare, più agonismo, più “cazzimma”, come si dice – continua -. E nel calcio questo conta: questa sera l’Entella ne ha avuta più della Sampdoria. La partita non è mai stata in discussione. Anche quando il punteggio era 2-1 a un quarto d’ora dalla fine, abbiamo continuato a giocare senza paura e siamo riusciti a chiuderla sul 4-1. Sono segnali importanti, che nel calcio contano: bravi i ragazzi, bravo il mister, bravi tutti noi che abbiamo costruito questa vittoria. Credo che questa resterà una serata storica per noi, perché abbiamo mostrato spirito, compattezza e determinazione per novanta minuti”.

