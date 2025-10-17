Operatori del centro Europa in visita ai porti di Savona e Genova: “Ports of Genova non più solo alternativa, ma una scelta strategica”

Liguria. Ieri il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Matteo Paroli ha accolto una delegazione di operatori svizzeri e tedeschi in visita ai porti di Genova, nel quadro di un programma di incontri dedicati al rafforzamento dei rapporti con due mercati strategici per il sistema portuale ligure, organizzato nell’ambito della Genoa Shipping Week, il principale appuntamento internazionale dedicato alla comunità marittima e logistica.

Nel suo intervento di benvenuto, il presidente ha ricordato che le relazioni tra i Ports of Genoa con il continente europeo, in particolare con la Svizzera e la Germania, proseguono da molti anni e rappresentano una collaborazione già solida, destinata a diventare sempre più concreta e strutturata. “La nostra cooperazione non inizia oggi: è una relazione consolidata che intendiamo rafforzare ulteriormente – ha dichiarato il presidente – Ci aspettiamo che i traffici crescano man mano che si rafforza la proposta di servizio da sud per i mercati elvetici e tedeschi, offrendo un’alternativa efficiente e sostenibile ai porti del Northern Range, oggi spesso congestionati.”

