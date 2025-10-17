COMMENTA
Porto, al termina Psa di Prà via libera per ormeggiare due mega navi in contemporanea

Genova. PSA si prepara a stabilire un nuovo primato nel Mediterraneo: grazie all’autorizzazione della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e al lavoro dei servizi tecnico-nautici, quali il Corpo piloti del Porto di Genova, i Rimorchiatori e il Gruppo Antichi Ormeggiatori di Genova, al terminal PSA Genova Pra’ è possible ormeggiare e operare in contemporanea due navi da 400 metri di lunghezza, le unità più grandi al mondo.

Le meganavi da 400 metri scalano già in media una volta a settimana il terminal di PSA Genova Pra’; ieri, per la prima volta, sono state ormeggiate in contemporane le navi Cosco Shipping Taurus e Evelyn Maersk, entrambe portacontainer da 20mila TEUs di capacità e di lunghezza di circa 400 metri.

