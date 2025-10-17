Recco: una nuova sede per la Protezione civile in via Vexina

Sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilire il valore dell’immobile situato a Recco in via Ponte di Vexina al civico 4. La giunta comunale su proposta del sindaco Carlo Gandolfo ha approvato un “atto di indirizzo” (intenzione) di acquistarlo per adibirlo a più scpi: sede della Protezione civile, e spazi adeguati per i servizi comunali “Verde pubblico” e “Manutenzione”.

Nel testo della delibera le motivazioni: “L’Amministrazione comunale intende individuare un immobile da destinare a nuova sede della Protezione Civile comunale, al fine di garantire una migliore organizzazione delle attività operative e di pronto intervento in caso di emergenze; si ritiene altresì necessario individuare spazi adeguati da destinare a sede logistica per il Servizio Verde Pubblico e per il Servizio Manutenzione, nei quali collocare i veicoli, le attrezzature e i materiali utilizzati per i servizi di manutenzione e cura del patrimonio comunale; la condivisione di un unico complesso immobiliare per tali funzioni consentirebbe una gestione più efficiente e coordinata delle risorse e degli spazi, oltre a garantire una maggiore rapidità d’intervento in situazioni di emergenza o di necessità operativa”.

