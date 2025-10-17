Rolli Days, anche la giunta e la sindaca Salis in tour nei palazzi nobiliari: edizione sull’800

Genova. L’edizione dei Rolli Days dedicata a Genova e l’800 si è aperta oggi con il Rolli Tour della sindaca Silvia Salis e della giunta comunale.

“Ogni volta che varchiamo la soglia di uno dei Palazzi dei Rolli ci rendiamo conto che Genova non smette mai di sorprenderci. Con questa visita condivisa con la giunta diamo un via simbolico a un altro fine settimana all’insegna dei Rolli Days – afferma la sindaca di Genova Silvia Salis – i Rolli sono la nostra eredità del passato, sono scrigni di bellezza e conoscenza, ma anche motori di partecipazione, turismo culturale e orgoglio civico. Un patrimonio culturale che ci rende fieri e che rappresenta la storia e la ricchezza artistica di Genova nel mondo”.

