Sampdoria, il silenzio degli impenitenti: blucerchiati in silenzio stampa dopo il disastro contro l’Entella

Una partita difficile da commentare. La Sampdoria non è scesa in campo contro la Virtus Entella. Un divario a livello di determinazione che si è visto fin dai primissimi minuti. Nessuna idea di gioco ma soprattutto non c’è stato lo spirito battagliero di una squadra che vuole salvarsi.

E se la squadra sembra davvero impenitente visto che gli errori di atteggiamento sono quelli della scorsa stagione, anche il club continua ad alimentare il comprensibile nervosismo della tifoseria. Anche oggi nessuno ci ha messo la faccia. Né mister Donati, né i dirigenti, Mancini e Fredberg, che la squadra l’anno costruita. Men che meno Manfredi e Tey.

» leggi tutto su www.genova24.it