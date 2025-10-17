‘Santa’: a Spazio Aperto un gustoso “Tigullio in cucina”

Da Franco Borlenghi “Santa Magazine”

Quest’oggi, profumo “virtuale” di focaccia e di torte salate allo “Spazio Aperto”” di via Dell’Arco. A queste squisitezze della cucina ligure è infatti stato dedicato l’incontro organizzato dal Gruppo Facebook “Il Tigullio in Cucina”, con il suo fondatore ed ideatore di questa serie editoriale, Roberto Bisso, con il figlio Mattia. Al centro di tutto, la presentazione del suo terzo libro sulle ricette della Cucina Ligure, appunto dedicato a queste prelibatezze da forno, dopo i due precedenti, sui piatti di carne e pesce.

