‘Santa’: crollo della diga foranea, chiesto il rinvio a giudizio di 9 persone

La violenta mareggiata dell’ottobre 2018, fece crollare la strada per Portofino, la diga del porto di Rapallo e un tratto centrale della diga foranea del porto di Santa Margherita. Ciò causò l’affondamento di due pescherecci e altri danni. Il pubblico ministero Walter Cotugno ha chiesto il rinvio a giudizio di nove persone per crollo e naufragi colposi. Il giudice Silvia Carpanini ha ha calendarizzato tre udienze da mercoledì 19 a venerdì 21 novembre per ascoltare i periti di dell’accusa e difesa.

