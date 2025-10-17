‘Santa’: disagi e ancora mugugni sulla città “assediata” dai cineasti

Mattinata di caos a Santa Margherita Ligure, questa di venerdì 17 ottobre, tra divieti di sosta, camion ovunque e cittadini inferociti per l’avvio delle riprese del film internazionale Eternity. Una coincidenza sfortunata: proprio nel giorno del mercato settimanale e a ridosso di un weekend turistico ancora vivo, con il sole e la stagione che invitano al mare.

“È una cosa inaudita – afferma Marco F., residente in via Goito – paralizzare un intero quartiere in pieno centro, nel giorno di maggior afflusso, solo per far vedere un po’ di comparse in costume. Hanno chiuso tutto, senza pensare a chi ci abita o lavora. E chissà cosa accadrà quando gireranno le scene di inseguimento con le auto!”.

