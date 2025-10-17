Spese da affidamento dei minori: arrivato il contributo statale richiesto da Anci. Ai Comuni liguri oltre 6 milioni e 600 mila euro  

È stato finalmente approvato il riparto, atteso da mesi, dei contributi a sostegno delle spese sostenute dai Comuni per l’affidamento dei minori in forza di sentenze dell’autorità giudiziaria. Ai Comuni liguri sono stati assegnati oltre 6 milioni e 600 mila euro (6.639.574,17).

“Dopo mesi di insistenze per un’accelerazione dell’erogazione, finalmente arrivano nelle casse comunali di una sessantina di Comuni liguri le risorse – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – questo non risolve il dramma dei minori presso i Comuni, perché aumentano sempre di più, e i Comuni hanno sempre meno risorse disponibili in rapporto all’aumento dei costi sociali; su questo dobbiamo sperare e continuare a chiedere con forza, tanto a livello governativo quanto regionale, che vengano ‘investite’ – perché è il termine giusto, se vogliamo avere un futuro – maggiori risorse. Tuttavia, non possiamo che dirci contenti di questo parziale ma importantissimo risultato”, conclude Vinai.

