Spezia-Cesena, una storia lunga oltre 60 anni. Da Guidetti a Bertola, al Picco spesso gioiscono le Aquile

Quello di domani sera sarà il sedicesimo Spezia-Cesena della storia. Una storia che dura da oltre sessant’anni, quando per la prima volta le due squadre si incrociarono in Serie C. Era il 14 gennaio 1962 e furono proprio i romagnoli ad espugnare il Picco, vincendo per 1-0 il primo confronto ufficiale fra le due squadre. Cinque anni dopo arrivò la rivincita spezzina, un comodo 2-0, replicato poi l’anno successivo. Per oltre trent’anni, poi, le due squadre non si affrontarono più, ritrovandosi solo negli anni Duemila, con una serie di pareggi tra il Picco e il Manuzzi.

La prima in Serie B nel settembre 2006, uno 0-0 nell’anno del ritorno in cadetteria delle Aquile, 55 anni dopo. Di lì in avanti una serie di risultati positivi per lo Spezia, che conta sette successi casalinghi contro i romagnoli, al fronte di due ko: quello nella sfida inaugurale del ’62 e quello del 2018, un 1-2 firmato Kupisz-Jallow a con gol della bandiera di Guido Marilungo.

