Vado Ligure, in via 11 Febbraio un nuovo defibrillatore in ricordo di Ester Veneziano

Vado Ligure. Mercoledì 15 ottobre in via 11 Febbraio a Vado ligure (nelle vicinanze del comune e della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista) dinanzi al condominio “Villa dei Fiori”si è svolta una breve cerimonia: qui, infatti, grazie alla disponibilità dell’amministratore del caseggiato, è stato collocato un defibrillatore ad uso della comunità.

Erano presenti il sindaco Fabio Gilardi, che ha ringraziato il Lions Club Vado Ligure Spotorno Quiliano “Vada Sabatia” per il suo impegno civile; il comandante della polizia municipale Domenico Cerveno; il presidente del Club Alessandro Nari e il parroco Don Ippolito che ha poi concluso la cerimonia con una benedizione ai presenti. C’erano inoltre il presidente della Croce Rossa di Vado Ligure, sempre disponibile e presente nelle varie manifestazioni; i presidenti dell’Anpi e della Pallavolo Sabazia.

