Brugnato, completata la manutenzione del torrente Chicciola e dei corsi d’acqua comunali

In vista dell’arrivo delle piogge autunnali, si sono conclusi i lavori di pulizia annuale dei corsi d’acqua minori nel territorio comunale brugnatese, inclusi canali, fossi e rivi, con l’intervento di sfalcio della vegetazione infestante lungo l’alveo del torrente Chicciola, nel tratto a monte del ponte “Quattrocchi”. L’attività, affidata alla ditta “Croce Dino” di Brugnato, è stata pianificata sotto la supervisione del geologo Stefano Palandri, responsabile dell’area tecnica comunale.

Grazie a questi interventi mirati, le criticità più urgenti sono state risolte, garantendo la libera circolazione delle acque e riducendo il rischio di ostruzioni o accumuli pericolosi in caso di piogge intense. Attualmente, i corsi d’acqua del territorio non presentano problematiche significative.

