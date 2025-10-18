Brugnato saluta Lucia Privetti, staffetta partigiana e storica commerciante

È mancata questa notte Lucia Privetti, 98 anni, per tanti anni commerciante di Brugnato e memoria storica del borgo della Val di Vara. Lucia conservava soprattutto i ricordi della Resistenza, alla quale aveva partecipato insieme ai fratelli e sorelle partigiani e staffette, e andava nelle scuole per trasmetterne i valori. Lascia il figlio Marco con Nadia, le nipoti Laura e Silvia, il caro nipote don Piercarlo e tutti i parenti. I funerali lunedì alle 15 nella chiesa Concattedrale di Brugnato.

